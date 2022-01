VIDEO ​Australian Open 2022: Trei mari favorite de pe partea de tablou a Simonei Halep au părăsit competiția (Rezultatele zilei)

Kontaveit (6) a pierdut categoric în fața danezei Clara Tauson (19 ani, 39 WTA), scor 6-2, 6-4, după o oră și 19 minute de joc.





Halep ar fi putut juca împotriva jucătoarei iberice în optimi și s-ar fi putut întâlni cu estona sau cu kazaha în sferturi.



Rezumatul partidei dintre Anett Kontaveit și Clara Tauson:







Australian Open, turul doi, rezultatele zilei de joi pe tabloul feminin de simplu

Clara Tauson vs Anett Kontaveit (6) 6-2, 6-4

Danielle Collins (27) vs Ana Konjuh 6-4, 6-3

Tamara Zidansek (29) vs Heather Watson 7-6 (4), 6-4

Alizé Cornet vs Garbiñe Muguruza (3) 6-3, 6-3

Iga Swiatek (7) vs Rebecca Peterson 6-2, 6-2

Daria Kasatkina (25) vs Magda Linette 6-2, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (10) vs Samantha Stosur 6-2, 6-2

Maddison Inglis vs Hailey Baptiste 7-6 (4), 2-6, 6-2

Markéta Vondrousová (31) vs Liudmila Samsonova 6-2, 7-5

Aryna Sabalenka (2) vs Wang Xinyu 1-6, 6-4, 6-2.

Australian Open, turul al treilea:

Muguruza (3 / finalistă în 2020) a fost învinsă de franţuzoaica Alize Cornet (61 WTA), după un meci de o oră şi 27 de minute, scor 6-3, 6-3.Rybakina (12) a fost nevoită să se retragă în momentul în care era condusă cu 6-4, 1-0 de chinezoaica Shuai Zhang (74 WTA).*sursă video: Eurosport Favoritele Aryna Sabalenka (2), Iga Swiatek (7), Anastasia Pavlyuchenkova (10) și Elise Mertens (19) au obținut biletele pentru turul al treilea.Ashleigh Barty (1) vs Camila Giorgi (30)Amanda Anisimova vs Naomi Osaka (13)Nuria Parrizas-Diaz vs Jessica Pegula (21)Veronika Kudermetova (28) vs Maria Sakkari (5)Barbora Krejcikova (4) vs Jelena Ostapenko (26)Victoria Azarenka (24) vs Elina Svitolina (15)Madison Keys vs Qiang WangMarta Kotsyuk vs Paula Badosa (8)Clara Tauson vs Danielle Collins (27)Elise Mertens vs Shuai Zhang(14) / Beatriz Haddad Maia vs Danka Kovinic / Emma Răducanu (17)Tamara Zidansek (29) vs Alize CornetIga Swiatek (7) vs Daria Kasatkina (25)vs Anastasia Pavluychenkova (10)Kaia Kanepi vs Maddison InglisMarketa Vondrousova (31) vs Aryna Sabalenka (2).