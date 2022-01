Australian Open 2022 - Se anunță dueluri spectaculoase în turul al treilea de la Melbourne

Multe dueluri interesante se anunță în turul al treilea de pe tabloul feminin de simplu de la Australian Open 2022. Vor apărea primele teste pentru favoritele Ashleigh Barty și Naomi Osaka.







Barty are parte de un start fantastic de turneu: a cedat doar trei gameuri în două meciuri, iar duelul cu Giorgi pare să fie primul meci mai serios de la Australian Open 2022.







Ashleigh a trecut de Tsurenko cu 6-0, 6-1, iar de Bronzetti cu 6-1, 6-1. De cealaltă parte, Camila Giorgi poate fi o adversară periculoasă dacă va prinde o zi bună. Italianca a avut parte de un 2021 bun, iar tot ce-și dorește este să rămână la un nivel ridicat și în actualul sezon.







Colaborarea cu Darren Cahill merge de minune pentru Amanda Anisimova: americanca a câștigat Melbourne Summer Set 2 și are în acest an 7 victorii din tot atâtea meciuri.







În turul al treilea, Amanda va da peste Naomi Osaka, una dintre marile favorite de la Melbourne. Nipona are deja două trofee cucerite la Australian Open (2019, 2021) și își va dori cu siguranță să-și apere titlul câștigat anul trecut.







Darren Cahill o cunoaște foarte bine pe Naomi (Simona Halep s-a duelat de mai multe ori cu asiatica pe vremea când era antrenată de australian), rămâne însă de văzut dacă Amanda va reuși sau nu să se ridice la nivelul adversarei.







Un alt meci între două favorite va fi cel dintre Veronika Kudermetova (28 - cea care a eliminat-o pe Gabriela Ruse) și Maria Sakkari (5). Grecoaica traversează unul dintre cele mai bune momente din carieră (a ajuns în semifinale la Roland Garros și US Open în 2021) și visează la fazele superioare și la Melbourne.







Campioana en-titre de la Roland Garros va da în turul al treilea peste Jelena Ostapenko - a câștigat și ea titlul pe Philippe Chatrier în 2017 (finală cu Simona Halep).







Barbora Krejcikova este o jucătoare care variază foarte bine, rămâne de văzut cum va găsi antidotul pentru jocul ofensiv al lui Ostapenko.







Victoria Azarenka are amintiri atât de frumoase de la Melbourne (a cucerit trofeul în 2012 și 2013), iar în calea fostei lidere mondiale se va afla Elina Svitolina.







Jucătoarea din Ucraina este recunoscută pentru forța fizică, iar meciul cu Azarenka se anunță un duel foarte interesant.







Dueluri de văzut în turul al treilea de la Australian Open 2022

*Partidele vor avea loc în cursul zilei de vineri (orele vor fi anunțate de organizatori).







Ashleigh Barty (1) vs Camila Giorgi (30)

Amanda Anisimova vs Naomi Osaka (13)

Veronika Kudermetova (28) vs Maria Sakkari (5)

Barbora Krejcikova (4) vs Jelena Ostapenko (26)

Victoria Azarenka (24) vs Elina Svitolina (15).