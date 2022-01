Emma Răducanu, în turul doi la Australian Open - Victorie de moral cu o fostă campioană de la US Open

Emma Răducanu a obținut marți calificarea în turul al doilea de la Australian Open, britanica trecând de Sloane Stephens (campioană la US Open în 2017). Emma s-a impus în trei seturi, câștigătoarea de la Flushing Meadows administrându-i adversarei un bagel (set adjudecat cu 6-0).

A 17-a favorită la Melbourne, Emma a avut parte de un start fantastic de meci. Primul set a fost unul de pus în ramă de către Răducanu: a fost precisă, agresivă, a speculat erorile adversarei și s-a impus cu un incredibil 6-0 după doar 17 minute.



Britanica a mai pierdut din precizie, a comis și mai multe erori, iar Sloane a știut cum să-i rupă ritmul adversarei în special cu ajutorul unui incomod slice de rever.



Stephens (67 WTA) s-a impus cu 6-2, iar duelul de pe Margaret Court Arena avea să intre într-o manșă decisivă.



Emma a lăsat însă în urmă pierderea setului, a trecut din nou la comanda partidei și s-a desprins la 5-0. Sloane a evitat un noul "bagel", iar victoria britanicei s-a conturat după o oră și 45 de minute (6-0, 2-6, 6-1).



De știut:



A Melbourne moment to remember ✨



\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 @EmmaRaducanu opens her account at the #AusOpen with a first round victory over Sloane Stephens, 6-0 2-6 6-1.



\uD83C\uDFA5: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/UeUbmdRy18