VIDEO Încă o surpriză la Australian Open: Campioana din 2016, eliminată în turul întâi

Kaia Kanepi a furnizat surpriza zilei de marți de la Australian Open: ocupanta locului 115 WTA a eliminat-o pe Angelique Kerber, a 16-a favorită și fostă campioană la Melbourne în 2016.



Kanepi s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, după un meci de o oră și 20 de minute.



De știut:

