Australian Open: A evitat surpriza - Aryna Sabalenka, revenire spectaculoasă contra locului 128 WTA

Aryna Sabalenka, a doua favorită la Melbourne, a evitat o mare surpriză, sportiva din Belarus reușind să revină de la 0-1 la seturi și 1-3 contra jucătoarei de pe locul 128 WTA.



Storm Sanders (Australia, 128 WTA, beneficiară a unui wild card) a condus cu 1-0 la seturi și 3-1, dar nu a putut menține nivelul ridicat de joc.



Sabalenka (2 WTA) a revenit, a întors soarta meciului și s-a impus în trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-2. Partida a durat două ore și 4 minute.



ROARING back \uD83D\uDC2F



\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE @SabalenkaA comes from a set and a break down to rally past Sanders 5-7, 6-3, 6-2.



Wang Xinyu up next for the #AO2022 No.2 seed! pic.twitter.com/frg9R6xoVz