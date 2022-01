VIDEO Sorana Cîrstea, una dintre victoriile carierei - A învins-o categoric pe Petra Kvitova, dublă campioană de Grand Slam

Australian Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi de la Australian Open, sportiva noastră reușind una dintre cele mai importante victorii din carieră: a repetat figura de anul trecut și a trecut de Petra Kvitova, locul 19 WTA și dublă campioană de Grand Slam.

Pe John Cain Arena, Sorana (aflată în prezent pe locul 38 WTA) s-a impus după doar o oră și 11 minute de joc, scor 6-2, 6-2.

Statistica Soranei Cîrstea la meciul cu Petra Kvitova:





Ași: 2

Duble greșeli: 1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 73%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 64%

Puncte de break câștigate: 100% (2/2)

Puncte câștigate la fileu: 33% (1/3)

Lovituri câștigătoare: 6

Erori neforțate: 19

Viteză medie primul serviciu: 162 km/h

Viteză medie al doilea serviciu: 138 km/h.





Fostă ocupantă a locului 2 WTA (pe 31 octombrie 2011), Petra Kvitova (va împlini 32 de ani pe 8 martie) a câștigat de-a lungul carierei 28 de turnee WTA, două dintre acestea fiind de Grand Slam (Wimbledon 2011 și 2014). De asemenea, are o finală la Australian Open la ediția din 2019 (a fost învinsă de Naomi Osaka). A adunat doar din premiile din tenis $33,437,342.





De știut:

Cea mai importantă performanță a Soranei (38 WTA) la Melbourne este calificarea în turul 4, la ediția din 2017.





Pentru calificarea în turul al doilea, Sorana Cîrstea va primi 97.210 euro şi 70 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





În urma victoriei de marți, Cîrstea a mai "strâns" situația din meciurile directe: este 5-4 pentru Kvitova.





Pentru un loc în turul al treilea, Cîrstea se va duela cu slovaca Kristina Kucova (96 WTA), care a învins-o pe japoneza Misaki Doi (75 WTA), scor 6-3, 7-5.





Cîrstea și Kucova s-au mai duelat o singură dată în circuitul WTA - Sorana a câștigat în 2017, la Shenzhen, scor 6-3, 4-6, 6-4.

"Chiar am făcut câte ceva înaintea acestui turneu: ieri am fost să văd pinguinii, a fost minunat, am mers să hrănesc cangurii. Am încercat să îmi iau gândul de la tenis și cred că Australia este unul dintre locurile mele favorite, dar și al celorlalți jucători" -"Sorana iubește stitlul meu de joc. Joacă fix ce-i place și se simte confortabil când mă întâlnește. Pur și simplu știe care mi-e ritmul. E greu pentru ea atunci când întâlnește jucătoare defensive. Jocul meu încă e acolo, nu mi-am pierdut încrederea. Am nevoie de meciuri, atâta tot" -