VIDEO Novak Djokovic, recunoscut pe aeroportul din Dubai - Unde își va petrece liderul mondial următoarele zile

Novak Djokovic a fost nevoit să părăsească Australia, iar liderul mondial a ajuns deja în Dubai. La aterizare, sârbul a fost recunoscut de fani pe aeroport.



Nole a fost recunoscut de fani, iar Djokerul le-a îndeplinit acestora bucuria de a face un selfie cu liderul ierarhiei ATP.



Conform presei din Serbia, Novak va pleca din Dubai la Marbella (Spania), acolo unde va petrece următoarele zece zile alături de soție și de copii.



Campion en-titre la Australian Open, Djokovic nu a primit dreptul de a evolua la Melbourne acestuia fiindu-i anulată viza.



JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH