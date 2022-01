VIDEO Simona Halep, antrenament special pe Rod Laver Arena

Pregătirile pentru Australian Open se află în linie dreaptă, iar Simona Halep a avut parte joi de un antrenament special pe Rod Laver Arena cu lidera ierarhiei mondiale.

Simona Halep și Ashleigh Barty s-au antrenat împreună pe cea mai mare arenă din complexul Melbourne Park. Nu este prima dată când cele două aleg să se pregătească una contra celeilalte.



Tot pe Rod Laver au mai putut fi văzuți la pregătire și nume importante precum Novak Djokovic (antrenament cu Federico Coria) sau Rafael Nadal.



WATCH: Top tennis players including Novak Djokovic, Ashleigh Barty, Rafa Nadal and Simona Halep were seen training on #AusOpen courts pic.twitter.com/MynSE1eMl4