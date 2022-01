Garbine Muguruza, principala favorită, eliminată în sferturi la WTA Sydney

Garbine Muguruza (principala favorită după retragerea lui Ashleigh Barty) a fost eliminată în sferturile turneului "WTA 500" de la Sydney.



Iberica a fost învinsă în doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Daria Kasatkina (26 WTA - Rusia). Meciul a durat o oră și 26 de minute.



Ocupantă a locului 3 în ierarhia mondială, Muguruza a avut în serviciu punctul nevralgic (a câștigat cu al doilea doar 36.8% din puncte), lucru care i-a permis adversarei să facă diferența de la retur.



Daria a făcut un break în primul set (singurul), iar în cel de-al doilea s-a impus de trei ori contra serviciului (Muguruza a bifat și ea două breakuri).



În urma acestui succes, Kasatkina a egalat scorul în meciurile directe cu Muguruza (3-3).

Rezultatele zilei la WTA Sydney:

A. Kontaveit - O. Jabeur 6-0, 0-0 abandon Jabeur

B. Krejcikova - C. Garcia 6-0, 6-2

P. Badosa - B. Bencic 7-6(6), 3-6, 6-3

D. Kasatkina - G. Muguruza 6-4, 6-4



Barbora Krejcikova (2) vs Anett Kontaveit (3)Daria Kasatkina vs Paula Badosa (4).

Sydney Tennis Classic are loc în perioada 10-15 ianuarie, face parte din categoria "WTA 500" și are premii totale în valoare de $703.580.​

