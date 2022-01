Adelaide International 2 are loc între 10 și 15 ianuarie 2022, fiind un turneu de pregătire pentru Australian Open, Grand Slam care începe pe 17 ianuarie.



Competiția se desfășoară pe suprafața "hard", face parte din categoria "WTA 250", are premii totale în valoare de $239.477, iar campiona en-titre este Iga Swiatek (2021). Primele două favorite (Aryna Sabalenka și Elina Svitolina) au fost deja eliminate.



First career Top 10 victory for the qualifier!



\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA @beckspeterson comes from a set down to take out top seed Sabalenka in Adelaide.#AdelaideTennis pic.twitter.com/FHKcYXbzKv