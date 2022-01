Ashleigh Barty, retragere de ultim moment de la un turneu pregătitor pentru Australian Open

Liderul clasamentului mondial a câștigat turneul WTA de la Adelaide, învingând-o în finală pe Elena Rybakina (14 WTA), scor 6-3, 6-2.Ulterior, sportiva australiancă a anunțat că nu va participa la turneul de la Sydney: "Din păcate, mă retrag de la turneul de la Sydney pentru a avea timp de recuperare în vederea meciurilor de la Australian Open".Înainte de revenirea cu dreptul pe teren, la Adelaide, Barty jucase ultima oară la US Open 2021, conform Reuters Pe lângă Barty, de la competiția australiană vor mai lipsi și Simona Halep Leylah Fernandez (finalista ultimei ediții de la US Open) și Iga Swiatek Australian Open, primul Grand Slam al anului, va începe pe 17 ianurie. Sydney Tennis Classic, pe de altă parte, are loc în perioada 10-15 ianuarie, face parte din categoria "WTA 500" și are premii totale în valoare de $703.580.