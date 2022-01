Australian Open 2022: Cu cine vor vor juca sportivele noastre în calificări

România are șase reprezentante în calificările de la Australian Open, primul Grand Slam al anului din tenisul mondial (17-30 ianuarie). De asemenea, alte cinci jucătoare din țara noastră sunt deja prezente pe tabloul principal de la Melbourne.





Mihaela Buzărnescu, Irina Bara, Alexandra Cadanțu, Irina Fetecău, Gabriela Talabă Lee și Cristina Dinu vor încerca să ajungă pe tabloul principal. Vor fi trei tururi de calificări la Australian Open.



Sunt deja calificate pe tabloul principal de la Australian Open româncele Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Bafta to all our ladies in AO qualifying! https://t.co/zyzKAZJnzD