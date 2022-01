Antrenată de Darren Cahill, Amanda Anisimova a câștigat WTA Melbourne Summer Set 2

Amanda Anisimova a câștigat "WTA Melbourne Summer Set 2", turneu de categorie "250". Antrenată de curând de Darren Cahill, americanca a trecut în finală de Aliaksandra Sasnovich.



În vârstă de 20 de ani, Anisimova s-a impus în trei seturi, scor 7-4, 1-6, 6-4.



Locul 78 în clasamentul mondial, Amanda a avut nevoie de două ore și nouă minute pentru a se impune.



Din acest an, americanca colaborează cu Darren Cahill (a putut fi văzut în loja Amandei), fostul antrenor al Simonei Halep.



De știut:

An ace to close it out \uD83D\uDE0E



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @AnisimovaAmanda captures her second career title with a three set victory over Sasnovich!#MelbourneTennis pic.twitter.com/9wO2e0dLmk