​WTA Melbourne: Naomi Osaka, forfait înaintea meciului din semifinale / Veronika Kudermetova, duel pentru titlu cu Simona Halep

"Sunt tristă să mă retrag din meciul de astăzi din cauza unei accidentări, corpul meu a avut un șoc după ce am jucat meciuri intense după pauza luată. Vă mulțumesc pentru toată dragostea din ultima săptămână, voi încerca să mă odihnesc și ne vedem curând!" - Naomi Osaka pe Twitter.

Sad to withdraw due to injury from my match today, my body got a shock from playing back to back intense matches after the break I took. Thank you for all the love this past week ❤️ I’ll try to rest up and I’ll see you soon!