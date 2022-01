WTA Melbourne: Naomi Osaka și Veronika Kudermetova, duel pentru un loc în finală

Naomi Osaka și Veronika Kudermetova se vor duela în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, după ce au câștigat partidele disputate, vineri, în sferturile competiției de categorie "WTA 250".

Japoneza Osaka (13 WTA și principală favorită) a avut nevoie de o oră și 14 minute pentru a trece de Andrea Petkovic (75 WTA), scor 6-1, 7-5. Sportiva din Germania a condus cu 4-2 în setul secund, dar și-a pierdut de două ori serviciul.

\uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5 @naomiosaka has defeated Andrea Petkovic 6-1 7-5 and is heading to the semifinals \uD83C\uDFBE\uD83D\uDCAA #MelbourneTennis pic.twitter.com/gf2jaT78pT