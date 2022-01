ATP Cup: Spania, în finală după ce a trecut de Polonia

Roberto Bautista Agut (19 ATP) a adus calificarea selecţionatei ţării sale, după o luptă titanică împotriva polonezului Hubert Hurkacz (9 ATP) în faţa căruia s-a impus în trei seturi, 7-6 (6), 2-6 7-6 (5).

"Este o partidă de care îmi voi aminti mereu, meritam amândoi să o câştigăm", a comentat Bautista (locul 19 ATP) la finalul celei de-a patra sa victorii consecutive la actuala ediţie a ATP Cup, pe care a obţinut-o după două ore şi 40 minute de joc.

Meciul de dublu, aflat în curs de derulare, nu mai are nicio influenţă asupra rezultatului final al întâlnirii Spania - Polonia.

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Spanish Sensation \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8@BautistaAgut defeats Hubert Hurkacz 7-6(6), 2-6, 7-6(5) to win the tie and send #TeamSpain into the 2022 #ATPCup final. pic.twitter.com/AeG8IvflkT