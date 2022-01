ATP Cup: Spania, Rusia, Canada și Polonia s-au calificat în semifinale

Vor avea loc în semifinale:

Spania vs Polonia Rusia vs Canada.



Rezultatele ultimelor întâlniri:

Grupa A

Chile vs Norvegia 2-1



Alejandro Tabilo vs Viktor Durasovic 6-1, (5)6-7, 6-1

Cristian Garin vs Casper Ruud 4-6, 1-6

Tomas Barrios/Alejandro Tabilo vs Andreja Petrovic/Leyton Rivera 6-0, 6-4



Spania vs Serbia 2-1



Pablo Carreno-Busta vs Filip Krajinovic 6-3, 6-4

Roberto Bautista vs Dusan Lajovic 6-1, 6-4

Pedro Martinez/Albert Ramos-Vinolas vs Nikola Cacic/Matej Sabanov 7-6(5), 3-6, 5-10.



Clasament:



1. Spania (8-1) 3 puncte

2. Chile (4-5) 2

3. Serbia (4-5) 1

4. Norvegia (2-7) 0.





Grupa B



Rusia vs Italia 2-1

Roman Safiullin vs Jannik Sinner (6)6-7, 3-6

Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini 6-2, (5)6-7, 6-4

Daniil Medvedev/Roman Safiullin vs Matteo Berrettini/Jannik Sinner 5-7, 6-4, 10-5.

Australia vs Franța 2-1

James Duckworth vs Arthur Rinderknech 4-6, (6)6-7

Alex De Minaur vs Ugo Humbert 3-6, 7-6(2), 6-1

John Peers/Luke Saville vs Fabrice Martin/Edouard Roger-Vasselin 6-2, 5-7, 11-9.

Grupa C

Marea Britanie vs SUA 2-1

Daniel Evans vs John Isner 6-4, 7-6(3)

Cameron Norrie vs Taylor Fritz (4)6-7, 6-3, 1-6

Jamie Murray/Daniel Evans vs Taylor Fritz/John Isner (3)6-7, 7-5, 10-8.





Canada vs Germania 2-1





Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff 7-6(5), 4-6, 6-3

Felix Auger-Aliassime vs Alexander Zverev 6-4, 4-6, 6-3

Steven Diez/Brayden Schnur vs Kevin Krawietz/Tim Puetz 3-6, 4-6.

Clasament:

Grupa D

1. Rusia (7-2) 3 puncte2. Australia (4-5) 23. Italia (5-4) 14. Franța (2-7) 0.1. Canada (4-5) 22. Marea Britanie (5-4) 23. Germania (4-5) 14. SUA (5-4) 1.*Canada a câștigat întâlnirea cu Marea Britanie.Kamil Majchrzak vs Federico Delbonis 6-3, 7-6(3)Hubert Hurkacz vs Diego Schwartzman 6-1, 6-4Szymon Walkow/Jan Zielinski vs Maximo Gonzalez/Andres Molteni 7-6(4), 7-6(5).Michail Pervolarakis vs Aleksandre Metreveli 6-3, 6-2Stefanos Tsitsipas vs Nikoloz Basilashvili 4-1 (abandon)Michail Pervolarakis/Stefanos Tsitsipas vs Aleksandre Bakshi/Alesandre Metreveli 6-4, 3-6, 14-16.1. Polonia (8-1) 32. Argentina (6-3) 23. Grecia (3-6) 14. Georgia (1-8) 0.