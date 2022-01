WTA Melbourne: Simona Halep și Irina Begu joacă vineri în sferturi - Programul zilei

Meciurile de pe arenele de la Melbourne Park (unde va avea loc și Australian Open) sunt atât din competițiile feminine, cât și din cele masculine.





Ziua de tenis de pe Rod Laver Arena va debuta la ora 02:00 (ora României) cu duelul dintre Irina Begu (62 WTA) și Amanda Anisimova (78 WTA) din sferturile Melbourne Summer Set 2.





Urmează apoi meciul dintre Simona Halep (20 WTA, favorită 2) și Viktorija Golubic (43 WTA / 6), care nu va începe mai devreme de ora 3:30. Confruntarea are loc în sferturile Melbourne Summer Set 1 și va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport.

Melbourne Summer Set - Friday schedule pic.twitter.com/YZCvKEhdxY — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 6, 2022

Melbourne Summer Set 1:

Naomi Osaka (Japonia/1) vs Maryna Zanevska (Belgia) 6-1, 6-1

Andrea Petkovic (Germania) vs Clara Burel (Franța) 7-5, 2-6, 6-4

Anastasia Potapova (Rusia) vs Anna Bondár (Ungaria) 6-4, (4)6-7, 7-5

Ana Konjuh (Croația) vs Kaia Kanepi (Estonia) 6-2, 3-6, 6-3

Zheng Qinwen (China) vs Vera Zvonareva (Rusia) 5-7, 6-3, 6-4

Viktorija Golubic (Elveția/6) vs Lesley Kerkhove (Olanda) 6-3, 6-0

Simona Halep (România/2) vs Gabriela Ruse (România) 6-2, 6-1.

Melbourne Summer Set 2:

Irina Begu (România) vs Jasmine Paolini (Italia) 3-6, 6-2, 6-3

Amanda Anisimova (SUA) vs Sorana Cirstea (România/5) 6-4, 6-1

Darya Kasatkina (Rusia/3) vs Madison Keys (SUA) 7-6(4), 2-6, 6-3

Kamilla Rakhimova (Rusia) vs Sara Sorribes (Spania/4) 7-6(3), 6-4

Clara Tauson (Danemarca/6) vs Zhu Lin (China) 6-1, 6-0

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Rebecca Peterson (Suedia) 6-2, 6-4.

Veronika Kudermetova (Rusia/3) vs Madison Brengle (SUA) 6-0, 3-6, 7-5N. Osaka (1) vs A. PetkovicV. Kudermetova (3) vs A. PotapovaA. Konjuh vs Q. ZhengV. Golubic vs S. Halep (2).I. Begu vs A. AnisimovaD. Kasatkina (3) vs N. Parrizas-DiazA. Li (7) vs K. RakhimovaC. Tauson (6) vs A. Sasnovich.