Irina Begu, în sferturi la WTA Melbourne Summer Set 2 după o victorie în trei seturi

Irina Begu a obținut calificarea în sferturile turneului Melbourne Summer Set 2, de categorie WTA 250, după ce a învins-o în trei seturi pe italianca Jasmine Paolini.

Begu (62 WTA) a avut nevoie de două ore pentru a trece de Paolini (53 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-3.

Irina, care a terminat partida cu 7 aşi şi 7 duble greşeli, a făcut diferenţa cu primul serviciu.

B3gu does it again! After losing the 1st set, Irina regained her focus and took control of the match to get the win in 3 sets. Irina Begu defeated Jasmine Paolini 3-6, 6-2, 6-3. She will face Amanda Anisimova in the QF who defeated Sori earlier today.#MelbourneTennis pic.twitter.com/KJYaK8C2wI