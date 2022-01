Simona Halep, în sferturi la WTA Melbourne - A câștigat clar duelul românesc cu Gabriela Ruse

​Simona Halep a obținut calificarea în sferturile "WTA Melbourne Summer Set 1" după o victorie în două seturi (scor 6-2, 6-1, după o oră și un minut) în fața compatrioatei Gabriela Ruse. Fosta lideră mondială are o serie impresionantă împotriva sportivelor din România: a ajuns la cea de-a 17-a victorie consecutivă.







De știut:

În sferturi, Simona Halep o va întâlni pe Viktorija Golubic (Elveția - 43 WTA), a șasea favorită de la WTA Melbourne. Halep și Golubic s-au duelat o singură dată: în 2018, în Fed Cup, iar câștig de cauză a avut sportiva noastră: 6-3, 1-6, 6-1. Pentru calificarea în sferturi, Halep va primi 5.800 de dolari şi 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Locul 20 în ierarhia mondială, Simona a cedat ultima dată împotriva unei compatrioate în august 2010, atunci când Sorana Cîrstea o învingea în calificările de la Cincinnati.





Ruse (87 WTA) nu a reușit să stopeze hegemonia lui Halep din duelurile cu româncele, cu toate că nu a făcut neapărat un meci rău.







Ruse a impresionat de la retur (multe puncte direct câștigătoare), însă nu a fost capabilă să fie mai precisă în momentele importante ale disputei. Serviciul a trădat-o (al doilea a fost moale, previzibil, atacabil), iar Halep nu a ratat ocazia de a specula această vulnerabilitate.







În plus, Gabriela a comis prea multe erori neforțate pentru o adversară de un asemenea nivel, dorința ei de a închide cât mai redepe punctele fiind vizibilă de la primele schimburi ale partidei.







Setul I





Primul set al partidei dintre Simona și Gabi a reprezentat un adevărat recital al breakurilor. Cele două s-au simțit mult mai bine la retur decât de la lansare, cele șase breakuri stând mărturie în acest sens.







A fost speculată fiecare eroare de la serviciu, iar după primele trei gameuri ale confruntării nu se câștigase încă de la lansare.







Simona a fost cea care a spart gheața, fosta lideră mondială desprinzându-se pe tabelă la 3-1 după un game de serviciu solid.







Setul a mers în dreptul lui Halep (6-2, după 34 de minute), interesant fiind faptul că Ruse nu a reușit să câștige vreun game de serviciu (le-a cedat pe toate patru).





Setul II







Gabriela a dat senzația că a rezolvat problema gameurilor de serviciu în debutul manșei secunde (l-a câștigat pe primul), dar Simona a continuat să fie mult prea puternică de la retur. Halep a variat foarte bine și a pus constant presiune pe serviciul compatrioatei.







Până la break a fost doar un pas, iar Simona a reușit să treacă și la comanda celui de-al doilea set.







Gabriela a avut ceva speranțe la 1-2, atunci când a avut 30-0 pe serviciul Simonei. Halep și-a ridicat însă imediat nivelul jocului cum a simțit pericolul și a reușit să întoarcă soarta unui game care părea compromis.







A fost ultima zvâcnire din partea lui Ruse, partida curgând clar în favoarea Simonei. A doua favorită de la Melbourne s-a impus la capătul unui meci de doar 61 de minute: 6-2, 6-1.







"WTA Melbourne Summer Set 1" se dispută pe hard în perioada 4-9 ianuarie 2022 și face parte din categoria "WTA 250". Primele două favorite ale întrecerii sunt Naomi Osaka și Simona Halep.





De știut:



Halep și Ruse s-au mai duelat o singură dată în afara meciului de la Melbourne: Simona s-a impus la Transylvania Open 2021, scor 6-1, 6-2.

Ce a spus Simona Halep la finalul partidei cu Gabriela Ruse









"Sunt foarte fericită că am câştigat acest meci în acest mod, la început a fost un pic diferit, nu am simţit bine mingea, dar încet, încet am început să simt jocul şi cred că am dominat meciul.







Sunt foarte fericită de modul în care joc, am luptat mult în pauza dintre sezoane şi sunt pregătită să joc meciuri.







Mi-a lipsit mult faptul că nu am jucat meciuri oficiale. Sunt aici şi încerc de fiecare dată să dau ce am mai bun.







(n.r. despre Golubic) Nu sunt mă simt confortabil cu nicio adversară, pentru că la acest nivel fiecare joacă bine, aşa că mă concentrez doar pe mine, aşa cum am făcut la aceste două meciuri.







Am jucat bine, sunt încrezătoare, dar este un alt meci. Încerc să mă bucur şi să joc cel mai bun tenis, pentru că dacă joc cel mai bun tenis am o şansă de a câştiga" - Simona Halep, la finalul partidei cu Gabriela Ruse, citată de News.ro.