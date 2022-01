​Surprizele au continuat la turneul WTA de la Adelaide, favoritele doi și trei (Aryna Sabalenka și Maria Sakkari) fiind eliminate prematur din competiția de categorie WTA 500.



Locul 2 WTA și una dintre cele mai în formă jucătoare din 2021, Aryna Sabalenka a pierdut primul meci din noul sezon, sportiva din Belarus fiind învinsă în optimi de ocupanta locului 100 mondial, slovena Kaja Juvan.



Juvan s-a impus în două seturi, scor 7-6(6), 6-1, după un meci de o oră și 31 de minute.



A doua surpriză a zilei a fost furnizată de Shelby Rogers (40 WTA), americanca trecând de Maria Sakkari (6 WTA și a treia favorită de la Adelaide).



A fost 7-6(5), 2-6, 6-4 pentru Rogers după un meci de două ore și 19 minute.

Într-o altă partidă a zilei, Elena Rybakina (a șaptea favorită) a învins-o pe Marie Bouzkova, scor 6-3, 6-4.



Kaja Juvan scores the biggest win of her career, defeating No.2 Aryna Sabalenka 76(6) 61 to advance to the Adelaide quarterfinals.



