Simona Halep, semnele de întrebare pentru 2022 și cum se vede tenisul după căsătorie și împlinirea a 30 de ani

Simona Halep se află tot mai aproape de debutul în sezonul 2022, fosta lideră a ierarhiei mondiale urmând să participe la Melbourne Summer Set 1 (4-9 ianuarie). Într-un interviu pentru WTA Insider, sportiva a atins mai multe subiecte importante de discuție.





Halep spune că de-abia așteaptă să debuteze în noul sezon și să vadă dacă mai poate să facă față noului val de sportive tinere care au făcut pasul în circuitul WTA.











Halep se antrenează mai mult decât în mod normal







Simona a vorbit despre pregătirea pe care a făcut-o înainte de startul noului sezon, ea precizând că se antrenează mai mult decât de obicei.







"În antrenamente sunt foarte bună. Câştig cateva seturi. Mă antrenez mai mult decât în mod normal. Pot să stau doua ore pe zi pe teren, ceea ce nu era uşor în trecut.







Văd tenisul diferit în această etapă a vieţii mele şi este mai multă bucurie, aşa că sunt mai relaxată.







Nu pun presiune pe mine, aşa că voi încerca să păstrez asta în timpul meciurilor, ceea ce nu este uşor, dar sunt aici doar pentru a-mi oferi cea mai bună şansă şi vom vedea cum va fi" - Simona Halep, pentru WTA Insider.











Obiectivul anului: Revenirea în TOP 10







Halep a spus că principalul obiectiv pentru 2022 este de a reveni în TOP 10 WTA.







"Revenirea în Top 10. Acesta este obiectivul principal, acesta este de fapt singurul obiectiv. Dar tot ceea ce vine împreună cu el este un bonus şi vom vedea. Dar accentul este să revenim în Top 10" - Simona Halep.









Cum se vede tenisul după căsătorie și împlinirea a 30 de ani







În 2021, Simona a schimbat prefixul (a împlinit 30 de ani) și s-a căsătorit cu Toni Iuruc. Sportiva spune în ce măsură aceste lucruri i-ar putea influența sau nu performanța sportivă.







"M-am gândit că sunt aproape de final, dar, sincer, după acest pre-sezon şi cum mă simt acum la acest turneu, simt că mai am câţiva ani de jucat.







Soţul meu mă sprijină în această direcţie, dar şi familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să concurez, aşa că încă nu mă gândesc la retragere.







Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că există o altă şansă" - Simona Halep.











Care este principala motivație în 2022







"Să văd cât de bună pot fi încă, să văd cât de mult mai pot câştiga. Sunt motivată să fac tot ce pot în fiecare zi. Încă îmi plac tenisul şi competiţia. Încă vreau din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguţi în jur.







Aceasta este motivaţia mea. Nu am un singur lucru ca motivaţie, cum ar fi un turneu sau un rezultat" - Simona Halep.











Finalul sezonului 2021 a adus sentimente pozitive



A revenit pe teren în a doua parte a sezonului 2021, iar evoluțiile i-au dat încredere că mai poate fi la un nivel înalt în 2022.







"Acesta a fost obiectivul după US Open. De fapt, acolo am simţit că am jucat decent şi pentru a fi mai bună trebuie să continui să joc.







De aceea am ales turnee mici pentru a obţine mai multe meciuri şi aşa am făcut. Am avut meciuri bune şi m-am simţit foarte bine după Linz, chiar dacă a trebuit să mă retrag din cauza genunchiului.







Am simţit că sunt acolo, că sunt încă acolo, a trebuit doar să muncesc mai mult fizic, pentru că în timpul anului nu am putut să lucrez atât de mult din cauza accidentării pe care am avut-o.







Iată-mă aici, unde sunt foarte pozitivă referitor la ceea ce am făcut şi, sincer, sunt încrezătoare în ceea ce urmează" - Simona Halep.









Despre nivelul tenisului feminin în 2022



Tenisul a suferit multe schimbări în ultima perioadă, sportivele tinere luând cu asalt fazele superioare ale turneelor.







"Cred că este diferit de acum cinci ani. Cred că este mai deschis şi adolescentele au putere suplimentară pentru a câştiga turneele mari.







Este foarte greu de fiecare dată când joci. Primul tur, al doilea tur, semifinale, nivelul este destul de asemănător. Cred că este un lucru bun.







Este un lucru pozitiv pentru tenis. Nu m-am uitat prea mult anul trecut din cauza accidentării, dar am văzut nişte rezultate. Va fi destul de interesant anul acesta. Aştept cu nerăbdare să văd dacă pot face faţă", a completat Simona Halep pentru sursa citată, conform News.ro.