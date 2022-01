Ashleigh Barty revine în circuitul WTA după patru luni de absență - Cum se simte liderul mondial

Barty, aflată în fruntea ierarhiei feminine pentru a 102-a săptămână consecutivă, a pus capăt sezonului în luna septembrie, revenind în Australia după ce a suferit o accidentare în turul al treilea la US Open."Abia aştept să încerc să fac totul pentru a evolua cât mai bine", a subliniat jucătoarea în vârstă de 25 de ani, care s-a logodit recent."În cursul următoarelor două săptămâni va trebui să am multă răbdare cu mine", a spus ea."A trecut ceva vreme de când nu am mai jucat un meci într-o competiţie, dar mă simt bine, mă simt pregătită", a asigurat Barty, care visează să cucerească primul său titlu la Australian Open ce va avea loc în cursul acestei luni.Conform australiencei, rezultatele din 2021 au arătat că este o enormă concurenţă în circuitul feminin, cu finalistele de la US Open, britanica de origine română Emma Răducanu şi canadianca Leylah Fernandez, ambele în vârstă de 19 ani acum, potrivit Agerpres