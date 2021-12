Milos Raonic a anunțat că nu va participa la Australian Open (Lista marilor absenți)

Raonic, 30 de ani, a disputat numai 12 meciuri în 2021 din cauza unei accidentări la picior. El nu a mai jucat din luna august, de la turneul ATP 250 de la Atlanta.Canadianul a participat neîntrerupt la turneul de la Melbourne din 2011. El a ajuns în semifinale în 2016, când a fost eliminat de Andy Murray. La ediţia din acest an, Raonic a fost învins în optimi de Novak Djokovic.Milos Raonic are în palmares o finală jucată la Wimbledon, în 2016, şi a ocupat locul 3 mondial, în acelaşi an, conform News.ro.Roger FedererSerena WilliamsKarolina PliskovaBianca AndreescuJennifer BradyKarolina Muchova.Australian Open va avea loc între 17 şi 30 ianuarie 2022.