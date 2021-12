Rafael Nadal este infectat cu noul coronavirus

Rafael Nadal, proaspăt revenit pe teren după o pauză de patru luni, a anunțat luni că este infectat cu noul coronavirus.





"Vreau să anunț că la venirea în țară (n.r. Spania) după turneul demonstrativ de la Abu Dhabi am fost confirmat cu noul coronavirus.



Trec prin momente neplăcute și sper ca situația să se îmbunătățească încetul cu încetul. Sunt acasă acum și am raportat rezultatul tuturor celor care au avut contact cu mine.



Ca urmare a situație create, trebuie să am parte de flexibilitate totală în ceea ce privește turneele la care voi participa și voi analiza opțiunile pe care le am. Voi informa cu privire la deciziile pe care le iau", a anunțat Rafael Nadal pe Twitter.