Rafael Nadal nu este sigur de participarea la Australian Open: "Am nevoie de timp"

Revenit pe teren după o pauză de patru luni, Rafael Nadal (6 ATP) a afirmat că nu poate garanta că va participa la Australian Open, primul Grand Slam din 2022, informează lequipe.fr.

Rafael Nadal a jucat două meciuri la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi şi a suferit tot atâtea înfrângeri, scor 3-6, 5-7, cu Andy Murray , şi 7-6(4), 3-6, 6-10, cu Denis Shapovalov





"Ideea este să merg acolo şi să fac tot ce pot în Australia. Dar, sincer să fiu, nu pot garanta nimic. Trebuie să vorbesc cu echipa mea. Trebuie să văd cum reacţionează corpul meu după aceste două meciuri şi atunci va veni timpul să iau decizii

În acest moment, merg înainte zi de zi. Am nevoie de timp. Situaţia este dificilă, dar accept asta. Am putut participa la două meciuri şi chiar am avut şansele mele, aşa că dacă punem asta în perspectivă, este ceva foarte pozitiv", a declarat Nadal.





În acest sezon, din cauza problemelor medicale Nadal a ratat, printre altele, participarea la Wimbledon, Jocurile Olimpice de la Tokyo, US Open, Paris Masters și eventual Turneul Campionilor.

Australian Open va avea loc în perioada 17-30 ianuarie.