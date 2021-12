Imagini noi în cazul Shuai Peng - Sportiva, discuție cu fostul mare baschetbalist Yao Ming

O jurnalistă de la presa de stat chineză a postat, duminică, un filmuleţ în care poate fi văzută jucătoarea de tenis Peng Shuai, devenită motiv de îngrijorare la nivel internaţional (a dispărut după ce a dezvăluit că a fost violată de un fost vicepremier chinez).

Qingqing Chen, de la Global Times, a postat pe Twitter filmuleţul de şapte secunde în care Peng poate fi văzută alături de fostul mare baschetbalist Yao Ming.

Jurnalista scrie că imaginile datează de duminică dimineaţă, de la evenimentul "FIS Cross-Country Skiing China City Tour", la Shanghai.

So happy to see some of these prominent Chinese sports stars, besides Yao Ming and Peng Shuai, also, Olympic sailing champion Xu Lijia and table tennis Wang Liqin, cheer for ice sports ahead of @Beijing2022 pic.twitter.com/3xP5CyrPhX