Rafael Nadal, învins și de Denis Shapovalov la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi

Revenit pe teren după o pauză de patru luni, Rafael Nadal a pierdut și al doilea meci disputat la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship de la Abu Dhabi.

Aflat în prezent pe locul șase în ierarhia ATP, Rafa a fost învins de canadianul Denis Shapovalov (14 ATP), scor (4)6-7, 6-3, 10-6. Meciul a durat două ore.

În finala turneului de la Abu Dhabi se vor întâlni Andy Murray și Andrey Rublev.

Nadal nu mai jucase de la Washington, din luna august a acestui an, atunci când era eliminat de Lloyd Harris.

În acest sezon, din cauza problemelor medicale Nadal a ratat, printre altele, participarea la Wimbledon, Jocurile Olimpice de la Tokyo, US Open, Paris Masters și eventual Turneul Campionilor.

Pentru Rafa, care se pregătește pentru participarea la Australian Open, urmează turneul ATP 250 de la Melbourne.

Super Shapo wins the \uD835\uDE57\uD835\uDE56\uD835\uDE69\uD835\uDE69\uD835\uDE61\uD835\uDE5A \uD835\uDE64\uD835\uDE5B \uD835\uDE69\uD835\uDE5D\uD835\uDE5A \uD835\uDE61\uD835\uDE5A\uD835\uDE5B\uD835\uDE69\uD835\uDE5E\uD835\uDE5A\uD835\uDE68 to take 3rd at #MWTC \uD83D\uDCAA#MakeWayForTheBest | @denis_shapo pic.twitter.com/GAK1DLY4l6