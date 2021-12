Cupa Davis: Ce au spus Marius Copil și Horia Tecău despre duelul cu Spania lui Rafael Nadal

Marius Copil: O confruntare fără presiune





Mă bucur foarte mult că am ajuns în punctul ăsta, am avut de tras mulți ani. Am jucat cu multe echipe și am avut o presiune mare pe noi. Mă bucur să avem adversari de așa nivel, sperăm să se joace cu public. Avem mulți români în Spania și îi așteptăm să vină, să ne susțină și sper să iasă niște meciuri frumoase" - Marius Copil, în cadrul emisiunii "Așii Tenisului" de la DigiSport.

Horia Tecău: Nu mergem acolo să facem figurație





"E de menționat că pentru echipa de Cupa Davis a României e o performanță această calificare pentru meciul de baraj. Ultima dată când am fost în această etapă a Cupei Davis a fost în 2011. Am luat decizia de acum câțiva ani să ne dedicăm Cupei Davis. Nu aveam voie să facem greșeli, trebuia să ne prezentăm într-o formă bună.





Ne-am pus într-o situație în care întâlnim o echipă foarte puternică, nu știm cine va juca pentru ei. E genul de meci pentru care joci tenis, vrei să joci meciuri mari împotriva unor jucători mari. Va fi o experiență în plus și pentru restul echipei, care n-a mai fost la acest nivel. Deci e un câștig pentru toată echipa României.





Nu mergem acolo să facem figurație, ne dorim să câștigăm. Trebuie să ne gândim și la asta. Meciurile de Cupa Davis sunt ceva special. Pentru mine a fost o mare motivație și o mare inspirație să particip la astfel de meciuri" - Horia Tecău.





Spania, locul 3 în ierarhia Cupei Davis, a fost eliminată în faza grupelor ediţiei actuale a turneului final. Deţinătorii trofeului au ocupat locul 2, după Rusia şi înaintea Ecuadorului, în clasamentul Grupei A, dar a părăsit competiţia (1-2 cu Rusia şi 3-0 cu Ecuador).





Fără Rafael Nadal, accidentat, căpitanul nejucător Sergi Bruguera a mizat pe Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Pedro Martinez (60 ATP), Feliciano Lopez (107 ATP) şi Marcel Granolers (314 ATP).





România s-a calificat în barajul pentru Davis Cup Finals 2022, după ce a învins, la 27 şi 28 noiembrie, la Cluj-Napoca, cu scor de 4-0, reprezentativa statului Peru.





Cel mai bine clasat jucător român este Marius Copil (276 ATP). Horia Tecău, specialist al probei de dublu, a anunţat că va juca şi această întâlnire, înainte de a se retrage din activitatea competiţională.

Jucătorii spanioli clasaţi cel mai bine în ierarhia ATP sunt Rafael Nadal (5 ATP), Roberto Bautista Agut, (19 ATP), Pablo Carreno Busta (20 ATP), Carlos Alcaraz (32 ATP), Albert Ramos-Vinolas (45 ATP) şi Alejandro Davidovich Fokina (50 ATP). Aceştia sunt doar spaniolii din Top 50, în timp ce în Top 100 mai sunt patru tenismeni.​"Eu văd o confruntare fără presiune, e clar că 99% ei au șansele de a câștiga. Noi pentru asta am luptat, să urcăm în Cupa Davis, să ajungem din nou în elita mondială, să jucăm cu cei mai buni adversari din lume.