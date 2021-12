Rafael Nadal, învins de Andy Murray la revenirea pe teren - Ibericul a comis 50 de erori neforțate

Aflat în prezent pe locul șase în ierarhia ATP, Rafa nu și-a găsit ritmul, a comis 50 de erori neforțate și a cedat după o oră și 50 de minute de joc în fața lui Murray (134 ATP), scor 6-3, 7-5.

Nadal nu a mai disputat un meci de la Washington, din luna august a acestui an, atunci când era eliminat de Lloyd Harris.

În acest sezon, din cauza problemelor medicale Nadal a ratat, printre altele, participarea la Wimbledon, Jocurile Olimpice de la Tokyo, US Open, Paris Masters și eventual Turneul Campionilor.

