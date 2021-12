Într-un sezon în care Novak Djokovic a făcut legea, Roger Federer a fost votat cel mai iubit jucător din circuitul ATP

În luna august va împlini 40 de ani, iar momentan nu are vreun gând să se retragă.



Se află departe de teren din cauza problemelor de la genunchi (a suferit deja trei operații), iar ultimul meci disputat a avut loc la Wimbledon, în sferturi (a fost învins categoric de Hubert Hurkacz).



Chiar și într-un sezon în care Novak Djokovic a strălucit la nivel de rezultate (a câștigat trei Grand Slamuri, iar la US Open a jucat finala), Roger Federer a primit cele mai multe voturi pe siteul ATP.



De altfel, este pentru al 19-lea an consecutiv când marele campion din Basel este favoritul fanilor din lumea întreagă.



You've voted and @rogerfederer is your Favourite Singles Player for the 19th year in a row! \uD83D\uDE4C#ATPAwards