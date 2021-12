Încă un forfait de marcă în circuitul WTA

Locul 4 în ierarhia WTA, Karolina Pliskova a anunțat că va rata startul de sezon 2022 din cauza unei probleme medicale. Jucătoarea din Cehia a suferit o accidentare la mâna dreaptă și nu va fi prezentă la Australian Open, primul Grand Slam al anului viitor.



Karolina s-a accidentat la mâna dreaptă în timpul unui antrenament, iar verdictul medicilor a fost clar: va rata startul de sezon 2022, implicit participarea la Australian Open.



La competiția de la Melbourne nu vor participa nici Serena Williams (nepregătită din punct de vedere fizic) și Bianca Andreescu (probleme personale).

Australian Open 2022 va avea loc în perioada 17-30 ianuarie 2022. Campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic.

