Serena Williams și motivul pentru care nu va juca la Australian Open 2022

Fosta lideră a ierarhiei WTA a vorbit despre motivul pentru care nu se va afla la startul primului Grand Slam al sezonului 2022.



În vârstă de 40 de ani, Serena nu se simte pregătită din punct de vedere fizic pentru a participa la Australian Open.



"Am ascultat sfatul echipei mele medicale și am decis să nu particip la Australian Open", spune Serena Williams.



"Nu este niciodată o decizie ușoară, dar nu sunt pregătită din punct de vedere fizic pentru a participa", a completat americanca.



All our love, @serenawilliams \uD83D\uDC99



Come back stronger \uD83D\uDCAA #AusOpen pic.twitter.com/HrrG1FFILF