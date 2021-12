WTA: Emma Răducanu, revelaţia anului / Cine a fost desemnată cea mai bună jucătoare de tenis în 2021

Câştigătoare în urmă cu câteva luni la US Open, Emma Răducanu a fost desemnată revelaţia anului 2021 de către WTA, în timp ce australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, a primit pentru a doua oară distincţia de cea mai bună jucătoare a anului, a anunţat marţi asociaţia care gestionează circuitul profesionist feminin de tenis, citată de Reuters.

Emma Răducanu, în vârstă de 19 ani, al cărei tată este român, a devenit prima jucătoare venită din calificări care a câştigat un Grand Slam, cel de la Flushing Meadows din luna septembrie. Răducanu a fost prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui turneu de Grand Slam în ultimii 44 de ani.

După succesul ei de la US Open, Răducanu a dezamăgit la următoarele turnee, fiind eliminată la Indian Wells în turul doi, la Cluj Napoca în sferturi şi la Linz în primul tur. Britanica este acum pe locul 19 în clasamentul WTA.

