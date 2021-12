Cupa Davis: România, misiune imposibilă în barajul de calificare la turneul final - Va întâlni Spania lui Rafael Nadal

Spania, locul 3 în ierarhia Cupei Davis, a fost eliminată în faza grupelor ediţiei actuale a turneului final. Deţinătorii trofeului au ocupat locul 2, după Rusia şi înaintea Ecuadorului, în clasamentul Grupei A, dar a părăsit competiţia (1-2 cu Rusia şi 3-0 cu Ecuador).

Fără Rafael Nadal, accidentat, căpitanul nejucător Sergi Bruguera a mizat pe Carreno Busta, Ramos-Vinolas , Pedro Martinez (60 ATP), Feliciano Lopez (107 ATP) şi Marcel Granolers (314 ATP).

România s-a calificat în barajul pentru Davis Cup Finals 2022, după ce a învins, la 27 şi 28 noiembrie, la Cluj-Napoca, cu scor de 4-0, reprezentativa statului Peru.

Cel mai bine clasat jucător român este Marius Copil (276 ATP). Horia Tecău, specialist al probei de dublu, a anunţat că va juca şi această întâlnire, înainte de a se retrage din activitatea competiţională, informează News.ro.

The 2022 Davis Cup by Rakuten Qualifiers draw in full \uD83D\uDC47#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/o3Uab0SNfk