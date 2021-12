Rublev (5 ATP) l-a învins pe Dominik Koepfer (54 ATP), scor 6-4, 6-0, după doar 50 de minute de joc.

În al doilea meci al zilei, Medvedev (2 ATP) a câștigat în fața lui Jan-Lennard Struff (51 ATP), scor 6-4, 6-4. Confruntarea a durat o oră și 5 minute.

