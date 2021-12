FOTO Simona Halep, postare specială cu ocazia Zilei Naționale a României

Simona Halep va sărbători Ziua Națională a României antrenându-se. Fosta lideră a ierarhiei WTA a ținut să marcheze sărbătoarea de 1 Decembrie prin intermediul a trei imagini, fotografii postate pe contul personal de Instagram.

Meciurile din FedCup, cel mai autentic lucru românesc pentru Halep



Pentru Simona, cel mai autentic lucru românesc este participarea în FedCup, competiție unde-ți reprezinți țara și unde emoțiile capătă altă dimensiune față de turneele din circuitul WTA.



"Fed Cup e cel mai autentic lucru românesc pentru mine, pentru că joc doar pentru țară, joc într-un mod diferit. Nu mai este doar pentru mine, pierd sau câștig pe barba mea. Acolo e o echipă și joc pentru țară. Sunt emoții diferite și e mult mai stresant, dar și foarte frumos.

Sărbătoresc (n.r. Ziua Națională - 1 decembrie) pe terenul de tenis, că am antrenament. Dar împreună cu echipa poate mâncăm ceva bun.

Mămăliguță cu brânză și smântână aș spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place și șoriciul" - Simona Halep.

Imaginile postate de Simona Halep cu ocazia zilei de 1 Decembrie:

Sursa foto: Simona Halep / Instagram





Vrea să viziteze cât mai mult țara - Românii, puțin negativiști







Întreabată despre frumusețile tării, Halep a precizat că România are tot ce-i trebuie. Din păcate, nu prea a avut timp să o viziteze așa cum și-ar fi dorit, dar a promis că se va revanșa într-o zi.







"Nu am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina anul acesta, dar n-am apucat. Am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile.







Dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara. E o țară superbă, avem locuri multe, la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva.







Spun mereu că oamenii sunt prietenoși când văd străini. E un popor talentat, puțin negativist", a conchis