Unde se va pregăti Simona Halep pentru 2022 - Ce spune despre români și care este teama mentală a prezentului

Simona Halep a avut parte de un 2021 dificil, cel mai greu din carieră după cum a precizat fosta lideră WTA. Sportiva noastră a vorbit despre locul unde va face pregătirea de iarnă, cum va sărbători Ziua Națională a României și ce ar încurca-o din punct de vedere mental la Melbourne, acolo unde va participa în ianuarie la Australian Open.









Simona Halep, pregătire în București pentru noul sezon







Dacă în alți ani efectua pregătirea la munte sau în străinătate, de această dată Simona a anunțat că va rămâne în București. Halep speră să fie sănătoasă și să aibă parte de un debut de sezon bun.







"Nu mai particip la niciun turneu, la niciun demonstrativ, stau acasă mai bine şi încerc să mă pregătesc cât se poate de bine. Ca să am totuşi un început de an mai bun.







În Bucureşti mă antrenez, ca de fiecare dată, nu plec. Dacă e să mai plec, câte un weekend, dar o fac doar ca să mă relaxez" - Simona Halep.









Carantina de la Australian Open și noua variantă de Covid-19







(n.r. Despre participarea la Australian Open) Sunt schimbări de la zi la zi aş putea spune, acum sunt câteva zile de carantină hard, care nu este uşoară deloc, dar mai este o lună şi sper să dispară această carantină pentru că nu îmi place deloc şi m-ar încurca mental.



Am crezut că scăpăm (n.r. de Covid-19), dar acum a apărut această nouă versiune ( Omicron) Simona Halep.

Despre România și români înainte de Ziua Națională









Întrebată care este cel mai autentic lucru românesc din punctul ei de vedere, Simona a precizat fără niciun dubiu: Fed Cup. Sportiva își dorește să joace pentru echipa României.





"Fed Cup e cel mai autentic lucru românesc pentru mine, pentru că joc doar pentru țară, joc într-un mod diferit. Nu mai este doar pentru mine, pierd sau câștig pe barba mea. Acolo e o echipă și joc pentru țară. Sunt emoții diferite și e mult mai stresant, dar și foarte frumos.





Sărbătoresc (n.r. Ziua Națională - 1 decembrie) pe terenul de tenis, că mâine am antrenament. Dar împreună cu echipa poate mâncăm ceva bun.





Mămăliguță cu brânză și smântână aș spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place și șoriciul" - Simona Halep.













Vrea să viziteze cât mai mult țara - Românii, puțin negativiști







Întreabată despre frumusețile tării, Halep a precizat că România are tot ce-i trebuie. Din păcate, nu prea a avut timp să o viziteze așa cum și-ar fi dorit, dar a promis că se va revanșa într-o zi.







"Nu am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina anul acesta, dar n-am apucat. Am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile.







Dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara. E o țară superbă, avem locuri multe, la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva.







Spun mereu că oamenii sunt prietenoși când văd străini. E un popor talentat, puțin negativist", a conchis Simona Halep, citată de Digisport.