Simona Halep, despre revenirea lui Teo Cercel, retragerea din tenis și așteptările pentru 2022

Simona Halep a urmărit din tribune meciul României cu Peru din Cupa Davis, iar la finalul duelului a oferit detalii despre revenirea lui Teo Cercel în echipa sa, despre planurile pentru 2022 și despre retragerea din tenis.











Despre sezonul ratat în 2021 și ambițiile pentru anul viitor





Simona a vorbit pe larg despre retragerea din turneul de la Linz, acolo unde a suferit o accidentare. Halep nu a dorit să forțeze, iar acum spune că a luat decizia bună.









"Am făcut tratament după turneul de la Linz, nu a fost o accidentare gravă, dar nu am vrut să risc nimic pentru că îmi doream foarte mult să am o perioadă de off-season complexă, cu de toate.







A fost o decizie bună că m-am oprit la momentul acela. Acum sunt bine, am început de o săptămână să mă antrenez şi pot să spun că îmi place foarte să fiu pe teren, să încerc să fiu mai bună decât am fost şi mă uit cu încredere spre 2022, pe care îl aştept cu mare drag, pentru că anul acesta nu am jucat foarte mult" - Simona Halep.











Despre revenirea lui Teo Cercel în echipă







În urmă cu câteva zile, Simona a anunțat pe Instagram revenirea lui Teo Cercel în echipa sa. Este vorba despre preparatorul fizic alături de care sportiva a lucrat peste șapte ani de zile.







"Când s-a aflat pe social media, atunci s-a întâmplat, este un om deosebit, care m-a ajutat foarte mult pe mine, a ajutat echipa cu totul, sunt deja 7-8 ani de când lucram împreună şi mă bucur tare mult să-l am din nou în echipă (despre revenirea lui Teo Cercel, preparatorul fizic).





A revenit acasă, cum i-am spus eu şi a început să râdă. Mă simt bine cu el şi este exact ce-mi trebuie.







Simona Halep

Pot să spun că i-am simţit lipsa ca antrenor şi cu siguranţă aş fi gestionat mai bine anumite chestii şi nu aş fi ajuns la accidentări atât de grave, dar atunci când se întâmplă, se întâmplă cu un motiv şi chiar şi accidentarea s-a întâmplat cu un motiv, dar acum nu mai vreau să privesc înapoi negativ, vreau să mă gândesc că orice rău vine spre bine, aşa că Teo e în echipa mea din nou şi atât contează" - Simona Halep.









Retragerea din tenis nu se va produce curând





Horia Tecău s-a retras din tenisul profesionist (va mai juca un singur meci pentru România în barajul din Cupa Davis), iar Simona a spus că nu se gândește la o despărțire de sportul de performanță.







"Eu nu vreau să mă gândesc la retragere, mai am câţiva ani, dar cu siguranţă o să fie un moment greu", a conchis Halep.





