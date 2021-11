Adversare tari pentru Simona Halep la ultimul turneu al anului

Khololwam Montsi





Aflată la finalul unui sezon fără turnee majore cucerite, Simona Halep încheie 2021 în Africa de Sud, la o competiție ce susține combaterea violenței împotriva femeilor.La Johannesburg, Simona le va înfrunta în cele două zile ale competiției pe(9 WTA) și(312 WTA).În ceea ce privește situația Simonei în clasamentul mondial, cu 2.576 de puncte, jucătoarea din România va încheia sezonul 2021 pe locul 20 al clasamentului WTA . Este cea mai slabă clasare a sportivei noastre începând din 2012 încoace.În 2012, Halep a încheiat stagiunea pe locul 37. De asemenea, anul 2013 a fost ultimul, până în prezent, în care Simona a fost în afara TOP 10 WTA.Venus WilliamsIga SwiatekMartina HingisSimona HalepSloane StephensZoe /Isabella KurgerDustin BrownSwiatek vs StephensKruger/Brown vs Hingis/MontsiWilliams vs HalepWilliams vs Stephens,Swiatek vs Halep