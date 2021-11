Turneul Campionilor: Pierre Hugues-Herbert și Nicolas Mahut, campioni la dublu pentru a doua oară

Perechea franceză Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a câștigat, duminică, proba de dublu din cadrul Turneului Campionilor.

Herbert şi Mahut (favoriți 3) au trecut în finală de echipa Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie, cap de serie 2), scor 6-4, 7-6(0). Meciul a durat o oră și jumătate.

Pierre-Hugues și Nicolas au mai câştigat trofeul în 2019. Cei doi au în palmares 20 de titluri cucerite împreună (5 de Grand Slam).

\uD83C\uDFC6 2019

\uD83C\uDFC6 2021



