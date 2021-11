Reacția lui Novak Djokovic după ce organizatorii Australian Open au anunțat că jucătorii nevaccinați nu vor putea juca la Melbourne

Întrebat din nou dacă va participa la Australian Open, după ce organizatorii au anunţat că la primul Grand Slam al anului 2022 vor putea la parte doar jucătorii vaccinați împotriva coronavirusului, Novak Djokovic nu a oferit nici de această dată un răspuns clar.





Liderul ierarhiei mondiale, învins în semifinalele Turneului Campionilor de Alexander Zverev, s-a exprimat din nou împotriva vaccinării obligatorii și a precizat că încă nu știe dacă va încerca să își apere titlul cucerit la Melbourne în urmă cu un an.





Cu 20 de titluri de Grand Slam la activ, Novak Djokovic împarte recordul cu Roger Federer și Rafael Nadal. Totalul competițiilor câștigate de cei trei sportivi se ridică la 276, un număr care atestă modul în care au dominat lumea tenisului masculin în ultimele două decenii.





Toţi jucătorii care vor evolua la Australian Open (17-30 ianuarie 2022, la Melbourne) vor trebui să fie vaccinaţi împotriva Covid-19, a confirmat, sâmbătă, directorul turneului Craig Tiley, crescând astfel presiunea asupra lui Novak Djokovic, de nouă ori câştigător la Antipozi şi care refuză să spună dacă este vaccinat sau nu.





Melbourne, al doilea oraş ca mărime din Australia, tocmai a ieşit din peste 260 de zile cumulate de lockdown.

"Vom vedea. Nu am vorbit cu ei. Am aşteptat să aud ce veşti vor fi. Acum, că ştiu, să aşteptăm şi să vedem. Libertatea de alegere este esenţială pentru toată lumea, fie că este vorba de mine sau de altcineva. Nu contează dacă este vorba despre vaccinare sau orice altceva în viaţă. Ar trebui să ai libertatea de a alege. În acest caz particular, ceea ce vrei să pui în corpul tău" -, potrivit dailymail.co.uk