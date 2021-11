Surpriză mare la Turneul Campionilor: Novak Djokovic, eliminat în semifinale de Alexander Zverev

Setul secund a fost la fel de echilibrat: Nole a fructificat a doua minge de break în gameul al nouălea și a trimis confruntarea în set decisiv după ce și-a făcut serviciul cu ceva emoții (6-4, Zverev a salvat patru mingi de set).

După două ore și 28 de minute, Alexander Zverev a bifat o mare surpriză și s-a calificat în finala Turneului Campionilor, scor 7-6(4), 4-6. 6-3.

A match to remember for @AlexZverev.



That was some battle!#NittoATPFinals pic.twitter.com/GmpDMzcNQ6