Cazul Shuai Peng: Un jurnalist de la presa de stat chineză a distribuit fotografii care ar fi fost postate de sportivă

"Pe contul de WeChat Moments al lui Peng Shuai tocmai ce au fost postate cele mai recente trei fotografii cu mesajul <Weekend fericit>. Prietena ei a distribuit cele trei fotografii şi o captură de ecran cu WeChat Moments-ul lui Peng”, a notat jurnalistul Shen Shiwei.

WeChat oments este o funcţie a WeChat prin care utilizatorii pot distribui şi pot avea acces la informaţii limitate ale prietenilor din aplicaţie. Fotografiile nu sunt datate, astfel că este greu de stabilit când au fost făcute, ceea ce face ca incertitudinile cu privire la situaţia sportivei să continue, scrie News.ro.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu