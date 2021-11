Mesajul lui Darren Cahill după retragerea lui Horia Tecău din tenis

Fostul antrenor al Simonei Halep îl numește pe Tecău (36 de ani) un adevărat gentleman al tenisului masculin, un sportiv care a fost respectat de toți colegii din circuit.



Mesajul lui Darren Cahill pentru Horia Tecău:



A true gentlemen of men’s tennis retired this week after a stellar career. 3 major doubles titles, 38 overall, Olympic silver medal and a career high doubles ranking of No.2. More importantly, respected by all his peers. Well done Horia Tecau \uD83D\uDC4F Enjoy retirement my friend \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 pic.twitter.com/K8KwgqLaF7