Alexander Zverev, în semifinalele Turneului Campionilor - Duel teribil cu Novak Djokovic

​Alexander Zverev a obținut joi calificarea în semifinalele Turneului Campionilor după ce a trecut în două seturi, scor 6-2, 6-4, de polonezul Hubert Hurkacz (9 ATP). Meciul a durat o oră și două minute.



Germanul (3 ATP) și-a asigurat prezența în penultimul act în dauna lui Jannik Sinner, favorit al gazdelor (italianul îl va întâlni de la ora 22:00 pe Daniil Medvedev).

Pentru un loc în marea finală de la Torino, Alexander Zverev se va duela cu Novak Djokovic.



Zverev și Djokovic s-au întâlnit de 10 ori în circuitul ATP, sârbul impunându-se în șapte rânduri.



În 2021, Alexander și Novak s-au duelat de patru ori, iar singura victorie a germanului a venit la Jocurile Olimpice de la Tokyo: 1-6, 6-3, 6-1.



