Novak Djokovic, în semifinalele Turneului Campionilor: Spider-Man în acțiune

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor după un succes în două seturi (6-3, 6-2) împotriva lui Andrey Rublev. Rusul a mizat totul pe cartea atacului, dar a fost pripit în multe situații. De cealaltă parte, Nole a impresionat încă o dată prin selecția loviturilor și prin defensiva fantastică.



Suspansul a durat doar un game (primul al meciului) în Pala Alpitour, atunci când neintrat în regimul normal de joc Nole și-a cedat serviciul. Nu au fost însă probleme, sârbul punând în scenă rebreakul (1-1).

Rublev (5 ATP) a venit la meciul cu Djokovic cu un plan clar în minte: să dețină inițiativa, sa fie cel care agresează. I-a ieșit în câteva momente, în special datorită forehandului său năprasnic. Nu este însă suficientă o singură armă împotriva zidului numit Djokovic.



Sârbul a continuat să respingă atacurile adversarului atunci când alți jucători ar fi pierdut punctul de câteva lovituri bune, i-a sădit rusului neîncrederea pas cu pas în minte, iar rezultatul a fost cel dorit: victoria (conturată după doar o oră și opt minute).



Djokovic a făcut din nou spectacol din defensivă, iar cei mai fericiți au fost fotografii prezenți la Torino: Nole va fi iar prezentat sfidând gravitația sau semănând cu Spider-Man.



Rusul a avut ocazia să vadă cât de greu este să joci împotriva unei mașini de tenis, aceasta fiind prima întâlnire directă.



Fără să pară neapărat la cel mai înalt nivel (a avut în primul set unele dificultăți pe primul serviciu), Djokovic a câștigat fără emoții meciul considerat cel mai dificil din grupă după retragerea lui Stefanos Tsitsipas.



Grupa Verde, clasament în timp real:

* Victorii / înfrângeri vs seturi câștigate / pierdute





1 Novak Djokovic 2/0 (4:0) / calificat în semifinale

2 Andrey Rublev 1/1 (2:2)

3 Cameron Norrie 0/0 (0:0)

4 Casper Ruud 0/1 (0:2)

5 Stefanos Tsitsipas 0/1 (0:2) - retras din competiție.



✅ 10th semi-final at the #NittoATPFinals



The numbers keep getting better for @DjokerNole \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/ZB91Op2uqi