Turneul Campioanelor: Garbine Muguruza, în marea finală - Victorie în două seturi cu Paula Badosa

Muguruza a obținut victoria după o oră și 25 de minute de joc, scor 6-3, 6-3.

Garbine a dominat confruntarea cu Badosa (cap de serie nr. 7): s-a impus de trei ori la retur și nu și-a pierdut serviciul.

De știut:



Statistica partidei Muguruza vs Badosa:

Ași: 2-3

Duble greșeli: 3-6

Lovituri câștigătoare: 10-7

Greșeli neforțate: 10-11

Puncte de break câștigate: 3/11 - 0/3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 25/31 (81%) - 29/44 (66%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 15/26 (58%) - 9/24 (38%)

Puncte câștigate pe prima minge de retur: 15/44 (34%) - 6/31 (19%)

Puncte câștigate pe a doua minge de retur: 9/24 (38%) - 8/26 (31%)

Total puncte câștigate: 70-55

Durata partida: 1h 25 minute.

First into the #AKRONWTAFinals \uD83D\uDE24



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 @GarbiMuguruza secures the straight-sets win over fellow Spaniard Badosa. pic.twitter.com/1w2bURNDQO