Matteo Berrettini, primele detalii după abandonul din meciul cu Alexander Zverev

Turneul Campionilor

​Italianul Matteo Berrettini, care a fost nevoit să se retragă duminică, în primul său meci de la Turneul Campionilor, din cauza unei accidentări, a fost supus luni unor teste și va decide dacă va continua competiția de la Torino, care are loc pentru prima oară în țara sa.

Cel de-al doilea meci al său, împotriva polonezului Hubert Hurkacz, a fost reprogramat pentru marți seara, de la ora 22:00 (ora României).





"Echipa mea evaluează testele de astăzi și situația în general. Vă voi anunța imediat ce se va lua o decizie", a scris Berrettini pe Instagram.





În cazul în care se va retrage, Berrettini va fi înlocuit de compatriotul său Jannik Sinner (prima rezervă, locul 9 în clasamentul sezonului).





Berrettini a fost nevoit să se retragă la începutul setului secund împotriva campionului olimpic Alexander Zverev, din cauza unei accidentări la nivelul abdomenului.





"Atmosfera a fost incredibilă și mă <omoară> faptul că nu am reușit să termin meciul. Cel mai rău lucru care se putea întâmpla s-a întâmplat. Am simțit ceva în aceeași zonă, la un serviciu, mi-a fost frică, iar aspectul mental este important. Nu am putut să merg mai departe. Trebuie să discut cu doctorul și, dacă nu este prea grav, s-ar putea să pot juca din nou", a comentat Berrettini, după meciul cu Zverev.