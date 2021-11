Alexander Zverev, prima victorie la Turneul Campionilor 2021 / Matteo Berrettini s-a retras

În momentul în care Zverev conducea cu 7-6(7), 1-0, Berrettini a primit îngrijiri medicale, a mai jucat un punct, dar a decis că nu mai poate continua partida.

Dacă se va retrage, Matteo Berrettini va fi înlocuit la competiția de la Torino de compatriotul său Jannik Sinner.

